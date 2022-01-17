РИАМО - 17 янв. Медрегулятор Австралии признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации у приезжающих в страну, сообщает Газета.ru.

По данным TGA, две дозы вакцины «Спутник V» показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом. Кроме того, вакцинация этим препаратом почти на 98-100% защищает от тяжелого течения коронавируса и спасает от смерти.

Туристам, полностью вакцинированным российским препаратом, теперь разрешено въезжать в страну.

«Спутник V» - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Это двухкомпонентная вакцина, промежуток между вакцинацией составляет 21 день. Помимо «Спутника V», в оборот выпущена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая представляет собой первый компонент «Спутника V». По данным исследований, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4%.

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