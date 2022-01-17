РИАМО - 17 янв. В Калужской области был задержан мужчина, которого подозревают в агрессивном поведении по отношению к пассажирам столичного автобуса, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором видно, как мужчина в автобусе агрессивно высказывается в отношении других пассажиров. В его действиях были выявлены признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. Было возбуждено уголовное дело.

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены в Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — сказала Иванова.

Как сообщается на сайте «МВД медиа», мужчина был доставлен в отдел полиции.

Скандальный инцидент произошел в одном из столичных автобусов. Когда водитель транспортного средства отказался сделать остановку в неположенном месте, молодой человек, представившийся дагестанцем, стал хамить ему и пассажирам и обещать «бить русских».