РИАМО - 17 янв. Загруженность столичных дорог вечером в понедельник вырастет до 8 баллов из 10 возможных, утром плотность движения оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Пробки могут возникнуть из-за строительных работ, ДТП, гололедицы.

Автомобилистам советуют вечером отказаться от езды на личном авто и пересесть на общественный транспорт.