РИАМО - 17 янв. Загруженность столичных дорог вечером в понедельник вырастет до 8 баллов из 10 возможных, утром плотность движения оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
Пробки могут возникнуть из-за строительных работ, ДТП, гололедицы.
Автомобилистам советуют вечером отказаться от езды на личном авто и пересесть на общественный транспорт.
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