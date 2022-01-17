РИАМО - 17 янв. К проекту по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам присоединилось уже более 300 столичных коммерческих аптек. Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«15 января мы запустили пилотный проект — теперь бесплатные лекарства горожане могут получить не только в пунктах льготного отпуска столичного департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например, на экране мобильного телефона. Важно, что при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что сегодня получить лекарства можно уже в 312 аптеках 13 аптечных сетей. Все рецепты доступны онлайн, они хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а также в электронной медицинской карте в разделе «Мои рецепты» на mos.ru. Если у человека нет возможности посмотреть свою электронную медкарту, то можно распечатать QR-код рецепта.

«Процедура присоединения к проекту проходит максимально прозрачно для всех потенциальных участников. Нужно ознакомиться с нормативными документами, иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о их наличии и реализации в ЕМИАС», — рассказала Ракова. ​