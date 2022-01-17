РИАМО - 17 янв. На ж/д станции Москва-товарная-Курская открылся новый лестничный пролет, который возвели после обрушения старого пролета на пешеходном мосту, сообщает пресс-служба МЖД.

Новый пролет строили круглосуточно. К работам привлекли свыше 40 человек и 4 единицы тяжелой техники.

Новая лестница находится примерно на 150 м ближе к переходу через шоссе Энтузиастов. С моста выход на шоссе осуществляется направо. Чтобы проинформировать пассажиров об изменении схемы подхода, были установленные навигационные элементы.

Лестничный пролет моста на станции обрушился вечером 14 января. В результате произошедшего никто не пострадал.