РИАМО - 17 янв. К настоящему времени специалисты установили на станции Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар» 3 из 4 эскалаторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станция «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ в настоящий момент готова почти на 60%. Монолитные работы завершены, также строители смонтировали 3 эскалатора из 4», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что специалисты занимаются монтажом воздуходувов, а также облицовкой платформы станции черным гранитом.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, работы ведутся в котловане длиной 600 м, 200 из них занимает станция, а остальное пространство - тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

«Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на две трети. Подходят к концу земляные работы, наполовину выполнена укладка монолита, ведется гидроизоляция, началась обратная засыпка котлована», — рассказал Кравцов.

В конце прошлого года между строящимися станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» завершилась проходка последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро. 10-метровый тоннелепроходческий щит «Лилия» прошел двухпутный тоннель длиной 1226 метров.