РИАМО - 17 янв. Неизвестные похитили у вдовы народного артиста России Александра Градского крупную сумму денег. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16 января в Наро-Фоминском округе. Злоумышленники угрожали женщине, предположительно, оружием.

В настоящее время полицейскими устанавливаются личности злоумышленников.

Певец и композитор Александр Градский умер в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал инфаркт. Он был женат 4 раза. Последняя жена – Марина Коташенко. Ей 37 лет.

По данным СМИ, из дома было похищено 100 млн рублей.

Как сообщается на сайте «МВД медиа», в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ехала на своей машине в сторону деревни Глагольево и почувствовала удар в заднюю часть авто. Она вышла из машины, тогда к ней подошли трое мужчин с оружием и потребовали ехать домой, где забрали деньги.