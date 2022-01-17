РИАМО - 17 янв. В понедельник в Подмосковье и столицу придет циклон из Атлантики. Ожидается снег, а столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1-3 градуса, по области — минус 1-6 градусов, что будет соответствовать климату. Скорость юго-западного ветра будет 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление неустойчивое и существенно ниже нормы, содержание кислорода — близкое к климатическим значениям.

По данным синоптиков, для большинства людей такая погода будет комфортной и положительно скажется на самочувствии. Однако те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут почувствовать недомогание.

Люди с метеозависимостью могут почувствовать головные боли, мигрени и другие симптомы недомогания.