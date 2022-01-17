РИАМО - 17 янв. Крещенская служба и освящение купели пройдут с 23:00 18 января до 18:00 19 января на острове Русский подмосковного Серпухова, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Площадка для купания будет оборудована безопасными спусками к воде, а подходы к купели оснастят специальным покрытием. Переодеться перед купанием можно будет в теплых помещениях.

Гостей напоят бесплатным чаем, а еще угостят. Для автомобилистов на острове Русский предусмотрены парковки на несколько тысяч машино-мест.

Организаторами выступают Федерация бокса России и Центр прогресса бокса.

Крещение - один из главных христианских праздников, с которым связано несколько светлых традиций. Для многих верующих главный обычай, связанный с Крещением, – это погружение в прорубь, которое совершается после Великого водоосвящения у открытых источников.

С 29 декабря по 9 января Федерация бокса России проводила на острове Русский Рождественскую елку, которую посетили более 247 тыс. человек. Елка в Серпухове стала крупнейшим праздником в Подмосковье в минувшие новогодние каникулы.