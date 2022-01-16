РИАМО - 16 янв. Специалисты столичной подземки вернули в график поезда на Арбатско-Покровской линии. Сбой произошел из-за человека на пути, сообщает пресс-служба городской подземки.

Временное увеличение интервалов в движении поездов затронуло западный участок «синей» ветки.

Сотрудникам метрополитена удалось оперативно ввести поезда на Арбатско-Покровской линии в штатный график.

По сообщению пользователей соцсетей, причиной сбоя в движении составов стал пьяный мужчина, упавший на рельсы на станции метро «Строгино».

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