РИАМО - 16 янв. На Белорусском вокзале произошел обрыв контактного провода. Из-за этого задерживаются поезда МЦД-1, сообщается на сайте МЖД.

В качестве временной меры на Белорусской вокзале организовано движение поездов в реверсивном режиме. Железнодорожники поочередно пропускают составы МЦД-1 в обе стороны.

Над устранением неполадок работает бригада специалистов. Они делают все необходимое, чтобы вернуть поезда к штатному графику.

Из-за сбоя один из пригородных составов совершил вынужденную остановку на вокзале, к нему направлен вспомогательный локомотив.

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