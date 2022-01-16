РИАМО - 16 янв. На Арбатско-Покровской линии метро восстанавливается штатный график движения поездов. Ранее на ветке произошел сбой из-за человека на пути, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В результате сбоя поезда на линии ходили с увеличенными интервалами.

Временное изменение графика затронуло западный участок «синей» ветки метро.

Пользователи в соцсетях пишут, что причиной сбоя стал пьяный мужчина, упавший на рельсы на станции «Строгино».

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