РИАМО - 16 янв. На Арбатско-Покровской линии столичного метро поезда следуют с увеличенными интервалами. Сбой произошел из-за человека на пути, сообщает столичный Дептранс.

Временно затруднено движение на западном участке «синей» ветки.

Ранее увеличенные интервалы между поездами из-за человека на пути вводились на Калужско-Рижской линии метро. Тогда сбой затронул север «оранжевой» ветки.

Пользователи в соцсетях сообщали, что от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» движение составов некоторое время не осуществлялось.

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