РИАМО – 17 янв. У столичных спасателей теперь есть уникальная аэролодка. Она может развивать скорость до 140 км/ч и работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило современное спасательное судно «Север 650К», — сказал Бирюков.

Он добавил, что аэролодка нужна для поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в обводненной и заболоченной местности. У аэролодки есть преимущества перед судами на воздушной подушке. Так, ее дно защищает специальный полимерный материал, который устойчив к перепадам температур. Дно является износостойким и пластичным. Оно позволяет переходить с воды на снег, преодолевать ледяные торосы.

На лодке также есть отапливаемая кабина. Благодаря этому поисково-спасательные работы можно проводить при температуре ниже минус 50 градусов.

У лодки есть лебедка, широкая площадка на носу, где могут разместиться водолазы и спасатели. Грузоподъемность аэролодки – 1,5 тонны. На борту могут находиться до 6 человек.

Спасатели прошли занятия по управлению аэролодкой. По результатам использования судна будет принято решение о том, увеличивать ли их число в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах.