РИАМО - 16 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия НАТО постепенным вторжением на Украину. Из-за этого Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с этой страной, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», - заявил Песков в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что последние события подтолкнули отношения России и альянса к «красной черте». По словам Пескова, Москва не может продолжать мириться с ситуацией.

Размещение войск у границы с Украиной пресс-секретарь президента назвал мерой предосторожности, реакцией на недружелюбную атмосферу.

«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает военной операцией, этого не случится, если не понадобится принимать контрмеры на дальнейшее расширения альянса.

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