РИАМО – 17 янв. В понедельник в МХТ им. Чехова состоится церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской, сообщается на сайте театра.

Гражданская панихида начнется в 11:00, в 12:30 состоится отпевание в храме Софии премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Вознесенская родилась в 1943 году в столице. Она стала популярной после роли радистки Ани в фильме «Майор Вихрь». Вознесенская сыграла более 20 ролей в фильмах. Однако актриса чаще играла в театре, чем снималась в кино.

Анастасия Вознесенская была замужем за актером Андреем Мягковым, который умер почти год назад – 18 февраля 2021 года. Они прожили вместе 57 лет.

Вознесенская и Мягков вместе учились в Школе-студии МХАТ, работали в «Современнике», перешли во МХАТ и ушли со сцены, когда здоровье перестало позволять работать. Вознесенская и Мягков последние 10 лет жили замкнуто, заботясь друг о друге.

Вознесенская умерла в возрасте 78 лет 14 января.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИАМО, что Вознесенская была талантливой и выдающейся артисткой.

Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский>>