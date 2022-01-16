РИАМО - 16 янв. В жилом доме на улице Прибрежная в деревне Горетово Можайского городского округа произошло возгорание. Информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Данные о пожаре поступили в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 18:15 в воскресенье.

На место происшествия выехали 11 спасателей и 3 единицы техники. Подробности уточняются.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по короткому номеру 112 или телефону доверия МЧС 8 (498) 505-41-70.