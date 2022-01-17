РИАМО – 17 янв. Во всем мире 17 января отмечают Всемирный день детских изобретений и День творчества и вдохновения.

Всемирный день детских изобретений

17 января отмечается Всемирный день детских изобретений, или День детей-изобретателей. В этот день не только чествуют детей, которые изобрели что-то выдающееся, – этот день нацелен на поощрение любопытства и любознательности у детей.

Среди самых известных детских изобретений – шрифт Брайля. В 15 лет потерявший зрение Луи Брайль придумал рельефно-точечный тактильный шрифт, который стал важным инструментом для коммуникации незрячих людей.

Меховые наушники также изобрел ребенок – Честер Гринвуд. 15-летний мальчик не любил шапки, но ему нравилось проводить время на улице. В итоге он решил защитить уши, которые отмораживал, с помощью матерчатых наушников.

Для отмечания Всемирного дня детских изобретений был выбран день рождения знаменитого дипломата, государственного деятеля, ученого и журналиста Бенджамина Франклина, который в 12 лет изобрел пару ласт для плавания, которые надевались на руки.

День творчества и вдохновения

17 января отмечается День творчества и вдохновения. Задача этого дня – показать, что творчество не всегда является простым увлечением, а часто за ним стоят большой труд, поиски вдохновения, бессонные ночи.

Праздник нацелен на то, чтобы подчеркнуть большой труд людей искусства и рассказать, что вдохновляло признанных гениев.

Так, Оноре де Бальзака вдохновлял крепкий кофе, без которого он не мог работать. Виктор Гюго ставил перед собой миниатюрную бронзовую фигурку собачки. Игорь Стравинский творил после стояния на голове – он считал, что так его мозг очищается для новых идей.

Именины

Именины 17 января отмечают Александр, Артем, Афанасий, Иосиф, Марк, Николай, Павел, Степан, Тимофей, Филипп.