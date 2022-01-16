РИАМО - 16 янв. Заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 в столице Сергей Иванов рассказал, почему нельзя постоянно ходить с повышенным давлением. Это может привести к поражениям мозга и внутренних органов, сообщает «Говорит Москва».
Постоянное давление 200 на 120 может быть смертельно опасным. Ходить с такими показателями нельзя, нужно обратиться к врачу.
Чем дольше человек игнорирует повышенное давление и не предпринимает попыток изменить ситуацию, тем больше шансов на повреждение органов-мишеней. Давление повредит сосуды, что приведет к развитию атеросклероза.
Врач рекомендует выбрать лекарства от гипертонии, которые нужно принимать один раз в день. Они помогут держать давление в пределах нормы в течение суток.
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