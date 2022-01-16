РИАМО - 16 янв. Второе место заняла биатлонист российской команды Александр Логинов в гонке преследования на 6 этапе Кубка мира. Соревнования проходили в немецком Рупольдинге, сообщает РИА Новости.

Российского спортсмена опередил французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 км с двумя промахами за 31 минуту 30,6 секунды.

Логинов потратил на дистанцию на 8,8 секунды больше, российский биатлонист допустил один промах. Бронза досталась белорусскому спортсмену Антону Смольскому.

Биатлонист из России Максим Цветков занял 9 строчку турнирной таблицы, Даниил Серохвостов – 17-ю, Карим Халили – 30-ю, Александр Поварницын – 41-ю.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы>>