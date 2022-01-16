РИАМО - 16 янв. СК проводит проверку по факту смерти мальчика 2010 года рождения в Королеве. Ребенку стало плохо во время дополнительных занятий по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК России.

Занятие проходило на площадке одной из школ Королева. Ученик 4 класса почувствовал себя плохо, упал и потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать мальчика, но спасти ему жизнь не удалось. По предварительной информации, у ребенка не было противопоказаний к занятию спортом.

В рамках проверки следователям предстоит установить причину смерти школьника, они изъяли его медкарту и документацию по футбольной секции. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

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