РИАМО - 16 янв. Следственный комитет изучил информацию в СМИ, о представившемся дагестанцем пассажире автобуса, который вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам. Возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Скандальный инцидент произошел в одном из столичных автобусов. Когда водитель транспортного средства отказался сделать остановку в неположенном месте, молодой человек, представившийся дагестанцем, стал хамить ему и пассажирам и обещать «бить русских».

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», - рассказала Иванова.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание мужчины.

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