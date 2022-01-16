РИАМО - 16 янв. В городском округе Ступино завершилась реконструкция платформы №1 на станции Шугарово Павелецкого направления Московской железной дороги. К работам приступили в начале мая, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В рамках реконструкции рабочие обновили фундамент и плиты перекрытий платформ, а также всю инфраструктуру станции.

На время проведения работ были обустроены временные деревянные платформы, что позволило не прерывать движение на станции.

Сейчас для пассажиров создали комфортные условия. На платформе разметили скамейки, от ветра и осадков пассажиров защищает навес.

Кроме того, на станции Шугарово появилось новое современное освещение, система оповещения с громкоговорителями, а также информационные табло. Для экстренной связи установили стойку. Для удобства маломобильных граждан на станции оборудовали пандус.

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