РИАМО - 16 янв. Поведение молодого человека, хамившего и угрожавшего пассажирам столичного автобуса, нарушает этический кодекс дагестанца, в том числе в отношении к старшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Скандальный инцидент произошел в одном из столичных автобусов. Когда водитель транспортного средства отказался сделать остановку в неположенном месте, молодой человек, представившийся дагестанцем, стал хамить ему и пассажирам и обещать «бить русских».

«Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», - написал Меликов на своем сайте.

Он подчеркнул, что на территории республики в мире и дружбе живут десятки разных народов, между ними гармоничные отношения. Каждый такой инцидент воспринимается как происшествие, требующее вмешательства семьи и школы, ответственных за воспитание молодого поколения.

Меликов добавил, что оценку поведению хулигана должны дать правоохранители.

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