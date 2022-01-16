РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска 20 января, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Сбор макулатуры будет проходить с 12:30 до 14:00 у дополнительного входа (со стороны стадиона) в Инновационном корпусе, а также с 12:30 до 14:00 и с 17:00 до 19:00 у школьного гаража в Академическом корпусе.

Принять участие смогут все желающие. Макулатура должна быть перевязана.