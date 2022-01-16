РИАМО(БАЛАШИХА) - 16 янв. В подмосковной Балашихе из-за аварии на центральном ВЗУ остановлена подача холодной и горячей воды в нескольких микрорайонах округа, к жилым домам организовывают подвоз питьевой воды, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Авария на центральном ВЗУ округа произошла в воскресенье в 13:45.

«Из-за пожара на трансформаторе на данный момент остановлены подающие насосы. Ограничена подача воды в мкр. Дзержинского, мкр. Никольско-Архангельский, мкр. Балашиха-1, мкр. Новое Измайлово, мкр. Южный. В настоящий момент специалисты МУП «Водоканал» делают все возможное, чтобы устранить аварию в кратчайшие сроки», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что к жилым домам организовывают подвоз питьевой воды.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию администрации по телефону: 8 (495) 529-11-90.