РИАМО - 16 янв. На переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями официальная страница делегации России в Facebook была заблокирована соцсетью. Причиной блокировки Facebook назвал содержание страницы, сообщает ТАСС.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», - рассказал глава делегации РФ Константин Гаврилов.

Он добавил, что на указанной странице не было никакой информации, кроме заявлений правительства России и МИД страны. Их размещали представители делегации.

Теперь представители РФ намерены обратиться к руководству ОБСЕ и уведомить их о сложившейся ситуации. Похожая ситуация уже происходила на переговорах в Вене, тогда аккаунт делегации заблокировал Twitter.

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