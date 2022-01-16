РИАМО - 16 янв. В соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек, представившийся дагестанцем, хамит и угрожает расправой пассажирам московского автобуса. Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать мужчину, сообщает «Говорит Москва».
Перепалка произошла после того, как водитель автобуса отказался высадить молодого человека в неположенном месте. В ответ агрессивный пассажир начал оскорблять его и угрожать окружающим.
«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.
Азизханов призвал не судить по одному хаму всех молодых людей Дагестана.
Он заявил, что мужчина должен быть задержан и наказан. По мнению члена ОП, перевоспитать уговорами такого человек не получится.
Кроме того, Азизханов заявил, что в ряде ситуаций имеет смысл указывать национальность хулигана или преступника, а также его род.
«Иногда говорят, что преступник не имеет национальности. Меня это не устраивает. Раньше, как было в Дагестане? Он принадлежит к такому-то роду. Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека», - подчеркнул Азизханов.
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