РИАМО - 16 янв. В соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек, представившийся дагестанцем, хамит и угрожает расправой пассажирам московского автобуса. Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать мужчину, сообщает «Говорит Москва».

Перепалка произошла после того, как водитель автобуса отказался высадить молодого человека в неположенном месте. В ответ агрессивный пассажир начал оскорблять его и угрожать окружающим.

«Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.

Азизханов призвал не судить по одному хаму всех молодых людей Дагестана.

«Подлец, что сделать, стыдно за таких людей. Но абсолютное большинство дагестанцев, которые живут и в Москве, и в других регионах, это вполне нормальные, адекватные люди. Должны отвечать его родственники, родители, которые воспитали и отправили в Москву. Знак равенства ставить между ним и молодежью Дагестана неправильно», - сказал Азизханов.

Он заявил, что мужчина должен быть задержан и наказан. По мнению члена ОП, перевоспитать уговорами такого человек не получится.

Кроме того, Азизханов заявил, что в ряде ситуаций имеет смысл указывать национальность хулигана или преступника, а также его род.

«Иногда говорят, что преступник не имеет национальности. Меня это не устраивает. Раньше, как было в Дагестане? Он принадлежит к такому-то роду. Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека», - подчеркнул Азизханов.

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