РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В Подольске волонтеры пристраивают 12 собак, оставшихся после смерти хозяина приюта. В ближайшем будущем животные могут оказаться на улице, сообщила волонтер Лариса.

Волонтеры и активисты округа ищут владельцев для собак и кошек. Дом, в котором проживали животные, находится в аренде и совсем скоро они могут остаться на улице.

«Часть животных принял другой приют, часть уехали в семьи, еще немногие - по передержкам. Но на данный момент в приюте осталось 12 собак и около 5 кошек. Причем кошек с каждым днем удается потихоньку пристраивать, а вот хозяев для собак найти сложнее», - сказала волонтер.

Она отметила, что у активистов осталось 2 недели на то, чтобы раздать всех животных. Иначе все они могут оказаться на улице.

Всех, кто готов взять четвероногого любимца к себе, просят позвонить по телефону 8(977)392-85-22. Также информация размещена в группе «Помощь приюту у Евгения» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/club136948770).