РИАМО - 16 янв. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассматривают возможность разработки вакцины от Сovid-19 на основе нескольких штаммов вируса, в том числе «дельты» и «омикрона», сообщил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

«Рассматривается и обсуждается, как сделать поливалентный «Спутник», где будут и «дельта», и «омикрон», чтобы закрывать базовые слои – «ухань» или «дельту», откуда может пойти новый росток нового штамма, вызывающего настороженность. А «омикрон», поскольку он тоже эволюционирует, будет закрывать эти ростки. Возможно создание более сложной вакцины», — сказал Логунов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее вирусолог Константин Чумаков назвал основные симптомы при заражении штаммом «омикрон». Это головная боль, кашель, насморк, раздражение в носу, потеря обоняния.

Впервые зарегистрированный в ЮАР 24 ноября новый штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется по всему миру и чаще передается от человека к человеку.

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