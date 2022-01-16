РИАМО - 16 янв. Главгосстройнадзор Московской области контролирует ход строительства производственно-складского комплекса в Серпухове. Объект планируют достроить весной, сообщает пресс-служба ведомства.
В роли застройщика проекта выступает ООО «РоллИнвест».
«Выполнены работы по монтажу фундамента, ограждающих конструкций, кровли. В настоящее время ведутся работы по монтажу инженерных сетей и оборудования», - рассказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Планируется, что все работы по возведению комплекса завершатся в апреле 2022 года.
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