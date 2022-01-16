РИАМО - 16 янв. Сейчас в Москве демонтируют праздничные плакаты, новогодние ели, объемно-декоративные элементы, но до конца января на столичных улицах останется около 60 световых цифр «2022», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

Цифры установлены на Новом Арбате, в «Сокольниках», Парке Горького, в парке Северного речного вокзала, «Царицыне», на ВДНХ, Лубянской, Боровицкой, Кудринской и Смоленской площадях.

Световые конструкции «2022» также установлены на Тверском, Гоголевском, Никитском бульварах и в других местах в разных административных округах столицы.

К праздникам Москву украсило свыше 4 тыс. декоративных конструкций. После демонтажа их отправляют на склады.

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