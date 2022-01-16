РИАМО - 16 янв. В столице 13-летний мальчик сильно повредил палец во время прохождения квеста, ему потребовалась помощь медиков. Подростка доставили в одну из больниц города, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Локация, где проходил квест, находится на улице 1-й Тверской-Ямской.

По предварительным данным, на квесте мальчик был без сопровождения взрослых. По данному факту инициирована прокурорская проверка.

Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства произошедшего, и определят, было ли соблюдено федеральное законодательство о безопасности услуг, а также о несовершеннолетних.

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