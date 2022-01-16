РИАМО - 16 янв. В диагностике и лечении коронавирусной инфекции медикам столицы помогает Единая медицинская информационно-аналитическая система. Она упрощает доступ к истории болезни и результатам анализов пациента, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Система помогает ставить диагнозы и принимать решение о госпитализации или лечении на дому. Технологии компьютерного зрения и голосовой ввод сократили время расшифровки КТ-снимков до нескольких минут. Результаты всех исследований сохраняются в электронной медкарте москвичей», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что коронавирусные стационары и госпитали мегаполиса оснащены сервисом «Ньюс2», который отслеживает состояние пациентов и просчитывает риски ухудшения. Он, в свою очередь, интегрирован в ЕМИАС.

Технологическая база цифровизации медицинской системы закладывалась в столице еще до пандемии. На сегодняшний день это уже привычная часть работы медиков.

«Сейчас они (цифровые технологии - ред.) во многом стали стандартом - освободили медиков от бумажной рутины, дали возможность сосредоточиться на самом главном - спасении жизней», - заключил Собянин.

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