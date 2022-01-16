РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Команда «Силикатная-2» победила в соревнованиях по хоккею среди любителей в рамках Комплексной спартакиады в Подольске, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 15 января прошли соревнования по хоккею среди мужских команд в зачет VI Комплексной спартакиады по месту жительства. На хоккейной площадке (Профсоюзная, 6) играли районные команды.

По итогам хоккейных матчей команда «Силикатная-2» заняла первое место и вышла из группы в полуфинал.