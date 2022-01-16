РИАМО - 16 янв. Главгосстройнадзор Московской области контролирует ход возведения технологического комплекса производства инъекционных лекарств «Герофарм» в Серпухове, сообщает пресс-служба ведомства.

«На объекте выполнены котлован, фундамент, конструктив здания. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Планируется, что строительство завершат в IV квартале 2022 года.

На заводе «Герофарма» в Оболенске в Серпухове организован полный цикл производства: от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы.

Жилой дом в Серпухове построили более чем на 20%>>