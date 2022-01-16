РИАМО - 16 янв. В подмосковном Серпухове продолжается строительство жилого дома. Строительная готовность превышает 20%, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Ведомство держит на контроле ход возведения 14-этажного дома. Застройщиком является ЗАО «ЭХО».
«На объекте выполнен котлован, фундамент, монтаж подземной части дома. В настоящее время ведутся работы по монтажу конструктива надземной части дома», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Планируется, что дом достроят в IV квартале 2024 года.
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