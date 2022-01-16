РИАМО - 16 янв. Во Дворце культуры им. Гагарина 22 января пройдет вечер индийской культуры, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

В Большом зале ДК в 16 часов 22 января покажут театрально-хореографическую постановку «Хождение за три моря». Ее подготовили коллективы Дворца культуры и фонд «Нритья Садха».

С 15 часов в фойе ДК будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, будут работать лавка индийских товаров «Маленькая Индия», йога-шоу, кукольный театр.

Вход на мероприятие будет свободным.

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