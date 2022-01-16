РИАМО - 16 янв. Мужчина с собакой провалились под лед в районе Нагатинский Затон, их удалось спасти. Пострадавшего отправили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал о человеке, провалившемся под лед, поступил на поисково-спасательную станцию «Кожухово» утром в воскресенье. На вызов выехала смена в составе Сергея Ряузова, Виктора Бабаева и Романа Ульянова. Инцидент произошел за шлюзом рядом с домом 22 на Затонной улице. Спасателям не удалось подойти к пострадавшему на судне на воздушной подушке.

Спасатели пешком добрались до противоположной стороны и начали искать провалившегося под лед. В 400 м от шлюза и 100 м от берега в полынье нашли мужчину с собакой. Их вытащили на крепкий лед с помощью спасательного снаряжения.

Спасенный мужчина рассказал, что гулял с собакой по замерзшей реке и животное провалилось под лед. Мужчина бросился спасать питомца, но провалился сам.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи и отправили в медорганизацию.

Мороз до -20 градусов ударит в Московском регионе на Крещение>>