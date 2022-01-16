РИАМО - 16 янв. На следующей неделе в Московском регионе может выпасть до 20-25 мм осадков, что составляет порядка половины месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

17 января в среднюю полосу России, в том числе в Подмосковье и столицу, придет мощный североатлантический циклон. Он принесет снегопады и метели, из-за которых будет ухудшаться видимость. Атмосферное давление снизится до 725 мм рт. ст., это на 20 единиц ниже нормы. В этот день выпадет до 5 мм осадков.

Высота снежного покрова увеличится с 29 см до 31-32 см. Порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет минус 7 – минус 2 градуса, днем — минус 5 – 0 градусов.

18 января снег усилится, выпадет до 7 мм осадков. Высота снежного покрова увеличится до 37 см. Ночью будет минус 6 – минус 1 градус. Днем будет наблюдаться обратный суточный ход температуры, похолодает до минус 8 – минус 3 градусов. Из-за снега видимость ограничится 500-1000 м. Атмосферное давление резко повысится до 746 мм рт. ст.

На Крещение, 19 января, ожидаются морозы. В Подмосковье ночью минимальная температура может составит минус 20 градусов, в столице — минус 12 градусов, днем в городе будет минус 9 – минус 7 градусов, в области — минус 12 – минус 7 градусов. Высота сугробов увеличится до 38 см.

Во второй половине следующей недели снегопад продолжится. Выпадет порядка 10 мм осадков. На выходных высота сугробов в столице достигнет где-то 45 см при норме 25 см. По ночам будет минус 12 – минус 7 градусов, днем — минус 7 – минус 2 градуса.

Мороз и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе на новой неделе>>