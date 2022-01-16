РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Подольскому детскому оркестру «Веселый ритм» присвоили звание «Образцовый коллектив», сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Детской музыкальной школе №1 имени Агафонниковых в Подольске 14 января прошел большой концерт детского эстрадного оркестра «Веселый ритм». Мероприятие было организовано по случаю присвоения коллективу министерством культуры Московской области почетного звания «Образцовый».

В программе концерта прозвучали классические джазовые композиции Дунаевского, Леграна, Эллингтона, Эдвуда, Манчини, Баррозу и Браславского.

Детский эстрадный оркестр «Веселый ритм» был создан в 2012 году. За 10 лет у коллектива сформировался репертуар, позволивший с успехом выступать на областных и всероссийских конкурсах, появился и коллектив-спутник «Акцент».