РИАМО - 16 янв. После аварии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в Лыткарине все котельные работают штатно. Устраняются локальные прорывы, проводится оперативный перезапуск систем отопления многоквартирных домов, сообщил глава округа Константин Кравцов.

13 декабря в округе случился технологический отказ в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Там произошел прорыв на магистральном трубопроводе.

В Лыткарине продолжает работу оперативный штаб по устранению последствий гидроудара в системе теплоснабжения.

«Аварийные службы и управляющие компании работают в круглосуточном режиме – в устранении аварии задействовано 65 рабочих и 16 единиц техники, все руководители коммунальных служб находятся на рабочих местах до полной ликвидации последствий», — написал Кравцов в Instagram.

Он добавил, что с 13 по 15 января операторы ЕДДС обработали свыше 2,6 тыс. звонков. Было приняло 1512 обращений от жителей в соцсетях и на интернет-площадках.

Ситуация по каждому дому и все обращения находятся на контроле главы. Обработано 67% жалоб по завоздушиванию внутридомовых систем.

Заявки также собирают в Instagram-аккаунте управления ЖКХ Лыткарина. В личных сообщениях нужно указать адрес и телефон для обратной связи.

Причиной длительного восстановления теплоснабжения в Лыткарине стала ветхость сетей>>