РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В рамках акции «Подари жизнь» жителей Подольска приглашают стать донорами крови с 24 по 28 января, сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерское движение «ДоброМир» совместно с ГБУЗ Московской области «Московский областной центр крови» ОСП «Подольск» запускают акцию по массовому привлечению жителей к сдаче донорской крови «Подари жизнь», которая будет проходить в период с 24 по 28 января по адресу: улица Кирова, 9.

Для каждого участника акции подготовили подарки. Сдача крови будет проходить с 8:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (496) 754-59-81 (ГБУЗ Московской области «Московский областной центр крови» «ОСП Подольск») и 8 (965) 444-51-51.