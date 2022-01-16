РИАМО - 16 янв. На Крещение в Московском регионе ожидаются морозы. В Подмосковье температура может опуститься до минус 20 градусов, в столице – до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Крещенские морозы в этом году не будут экстремальными. Ночью местами может пройти скоротечный снег. Скорость ветра составит 4-9 м/с. В столице минимальная температура составит минус 12 – минус 10 градусов.

На юге и востоке Подмосковья будет минус 12 – минус 7 градусов, на севере и западе — минус 17 – минус 12 градусов. На севере региона столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов, но по ощущениям будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее.

Затем небольшой снег ожидается только вечером. В Москве будет минус 9 – минус 7 градусов, в области — минус 12 – минус 7 градусов. Такая температура соответствует норме.

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