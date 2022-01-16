РИАМО - 16 янв. В столице за 15 дней января выпал 31 мм осадков, что составляет 74% месячной нормы (42 мм), сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве был установлен рекорд по высоте сугробов. 11 января на ВДНХ высота снежного покрова составила 34 см при норме в 26 см.

14 января в городе был установлен рекорд аномально низкого атмосферного давления в 719,9 мм рт. ст. (959 гПа).

Из-за атлантических циклонов осадки будут продолжать идти, поэтому норма по осадкам в январе, скорее всего, будет перевыполнена досрочно.

Мороз и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе на новой неделе>>