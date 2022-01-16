РИАМО - 16 янв. В Подмосковье и столице на следующей неделе прогнозируется морозная погода со снегом и порывами ветра до 14 м/с, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе погода будет более устойчивой, чем на прошедшей неделе. Существенных колебаний и количества осадков не ожидается, но, тем не менее, практически каждый день будет приниматься снег от небольшого до умеренного», - сказала Позднякова.

Она отметила, что 17 января ожидается наибольшее количество снега на неделе, выпадет от 1 до 3 сантиметров снега. Юго-западный ветер будет с порывами до 12-14 м/с. Температура в ночные часы в столице составит минус 5-7 градусов, по области — до минус 9 градусов. Днем температура поднимется до минус 1-3 градусов.

18 января температура в Москве составит минус 4-6 градусов, днем — до минус 2-4 градусов. Ветер сменится на северо-западный, и местами его скорость будет достигать 12-14 м/с.

В ночь на 19 января в столице ожидается температура до минус 9-11 градусов, по области — до минус 12 градусов. Днем температура в Москве составит минус 9-10 градусов, в области — до минус 7-12 градусов.

20 и 21 января погода будет более облачной, и в дневное время ожидается интенсивный снег. В ночные часы температура составит минус 7—12 градусов, а днем — минус 3-8 градусов.

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