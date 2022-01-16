РИАМО - 16 янв. Пользователи портала «Госуслуги» в воскресенье получили от сервиса письма, где их просят не передавать код из СМС-сообщений третьим лицам, сообщает «МИР 24».

В тексте обращения указано, что в последнее время участились случаи мошенничества с аккаунтами пользователей сервиса. Злоумышленники похищают аккаунты с помощью восстановления пароля по номеру телефона.

Злоумышленники вводят телефон для входа, а после звонят пользователям под видом сотрудников «Госуслуг» и просят продиктовать код из СМС-сообщения.

Для безопасности специалисты сервиса рекомендуют пользователям дополнительно защитить свои данные: настроить контрольный вопрос, использовать для входа СМС-подтверждение. В письме также содержатся ссылки на материалы по безопасности.

Ранее в компаниях по кибербезопасности предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками портала госуслуг. Мошенники просят пользователей продиктовать код из СМС якобы для того, чтобы привязать QR-код к странице человека на сайте госуслуг. Злоумышленники могут воспользоваться данными граждан с сайта госуслуг, чтобы, например, оформлять кредиты.

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