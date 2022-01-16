РИАМО - 16 янв. Средняя суточная температура воздуха в столице в первую половину января, по данным метеостанции ВДНХ, оказалась выше нормы на 2,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Обычно январь является самым холодным месяцем года. Однако с 1 по 15 января было тепло, кроме периода с 11 по 13 января.

6 января в столицу пришла оттепель, температура повышалась до плюс 0,5 градуса. В ночь на 13 января столбики термометров опустились до минус 19 градусов – это стало самой низкой температурой с начала года.

16 января в Москве установилась стабильная погода. Температура в течение дня составит минус 5 – минус 3 градуса, временами может пройти небольшой снег.

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