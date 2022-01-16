РИАМО - 16 янв. Более 7 лет назад в столице начал работать «Мосволонтер». С тех пор добровольческое движение в Москве набрало популярность. К концу 2021 года в городе насчитывалось уже более 700 тыс. человек, которые хоть раз участвовали в волонтерских акциях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ни одно значимое событие в Москве не обходится без помощи волонтеров.

«Средний возраст добровольца, по данным нашего соцопроса, проведенного в прошлом году, составляет 29 лет. Подавляющее большинство представителей сообщества — женщины (78,7%), — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Больше всего добровольцев среди работающих людей, следом идут студенты, на третьем месте – школьники.

Для добровольцев в столице проводится обучение. В 2020 году его прошли свыше 35 тыс. человек, в 2021 году - 51 тыс. Книжки волонтеров получили почти 42 тыс. человек.

В столице действует программа «Первый шаг», направленная на приобщение к добровольчеству школьников, а также «серебряное» добровольчество – для людей старше 55 лет.

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