РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» оказали помощь лекарствами четырем семьям, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

После рождественских праздников снова жизнь входит в обычное русло. В адрес движения поступает очень много просьб о приобретении лекарств. Медицинские препараты нужны детям и взрослым.

«Цены в аптеках постоянно возрастают, и многие люди не могут себе купить лекарства. За последние дни четыре семьи получили помощь лекарствами», - говорится в сообщении.